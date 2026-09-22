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Тёплая стена вместо полотенцесушителя — плюсы, минусы и правила монтажа

Тёплая стена вместо полотенцесушителя — плюсы, минусы и правила монтажа

Ванная комната — место, где особенно важно сочетание комфорта и практичности. Если старый полотенцесушитель уже не справляется или занимает слишком много места, отличным решением станет установка электрического тёплого пола в стену.

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