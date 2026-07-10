НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Испания стала вторым фаворитом ЧМ-2026 после Франции. Аргентина – 3-я, Англия – 4-я, Норвегия – 5-я

Букмекеры обновили котировки на итоги ЧМ-2026. Испания после победы над Бельгией (2:1) в 1/4 финала поднялась на второе место в списке фаворитов мундиаля у букмекеров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии