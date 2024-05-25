«Зуб за око»: как и когда Россия будет изымать американские активы?

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Вот такие решения может предлагать только безответственный человек , поскольку там нет законов и кто вам будет подавать списки своих активов . Отсюда РФ будет только терять пока кто-то будет искать да ещё и не свои активы , а путинские , то обычная игра на руку США . Зачем Путин вообще так пишет , для кого ? Вот похоже , что использует эти активы именно тот кто положил . А дальше будут использовать их сами . Ну а кто же положил их Пусть доложат . А если не хотят , то то почему. И всё же почему их ложат туда откуда взять нельзя и КТО .Это что за скрытность ,что не может наше управление безопасности обозначить этих клиентов . Может и их распустить за ненадобностью по исполнению