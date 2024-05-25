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Несекретные материалы

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«Зуб за око»: как и когда Россия будет изымать американские активы?

«Зуб за око»: как и когда Россия будет изымать американские активы?

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ, разрешающий изымать американское имущество в нашей стране для компенсации ущерба, причиненного государству и Центробанку введенными США санкциями.

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Комментарии
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Вадим Скоробогатов
Пока только одно БЛА, БЛА, БЛА.......Посмотрим.
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15 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Вот такие решения может предлагать только безответственный человек , поскольку там нет законов  и кто вам будет подавать списки своих активов . Отсюда РФ будет только терять пока кто-то будет искать да ещё и не свои активы , а путинские  , то обычная игра на руку США . Зачем Путин вообще так пишет , для кого ? Вот похоже , что использует эти активы именно тот кто положил . А дальше будут использовать их сами . Ну а кто же положил их Пусть доложат . А если не хотят , то то почему. И всё же почему их ложат туда откуда взять нельзя и КТО .Это что за скрытность ,что не может наше управление безопасности обозначить этих клиентов . Может и их распустить за ненадобностью по исполнению
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14 час.
Юрий Астахов
Пора прекратить надувание щек. Народ не поймет ухудшение уровня жизни под победные радиофанфары.
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13 час.

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