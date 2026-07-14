Самолёты ДРЛО и управления стран НАТО: Hawkeye и Sentry — рабочие лошадки радиолокационного дозора Boeing E-3 SentryПродолжение, первая часть: Самолёт.
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Самолёты ДРЛО и управления стран НАТО: Hawkeye и Sentry — рабочие лошадки радиолокационного дозора Boeing E-3 SentryПродолжение, первая часть: Самолёт.
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