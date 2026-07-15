Жизнь на освобожденных территориях 15 июля (обновляется)

Источник фото: Пресс-служба Министерства строительства РФ 11:08 Более 30 луганских подростков на летних каникулах устроились на подработку в отдел благоустройства завода «Лугамаш», их зарплата за неполный рабочий день достигает 40 тыс.
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