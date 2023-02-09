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“Должно рассудить время и люди”, – Кортнев не хочет, чтобы песни Пугачевой убирали из радиоэфиров

“Должно рассудить время и люди”, – Кортнев не хочет, чтобы песни Пугачевой убирали из радиоэфиров

Лидер группы “Несчастный случай” поделился своим мнением по поводу синглов российских артистов, которые после начала СВО РФ на Украине попали в опалу.

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