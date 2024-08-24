Адвокат Цыпкало: оскорблением могут считаться даже выражения, не содержащие мата

Сидя за экраном компьютера или держа в руках смартфон, некоторым кажется, что они могут писать в интернете все, что угодно — в том числе, оскорблять других лиц, и за такое поведение не придется нести ответственность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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