В Челябинске вспыхнул склад с пластиковыми трубами

Крупный пожар вспыхнул в промзоне Тракторозаводского района Челябинска. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, на улице Линейной загорелся склад с сырьем и готовой продукцией (пластиковые трубы).
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