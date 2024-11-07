В Челябинске вспыхнул склад с пластиковыми трубами

Крупный пожар вспыхнул в промзоне Тракторозаводского района Челябинска. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, на улице Линейной загорелся склад с сырьем и готовой продукцией (пластиковые трубы).