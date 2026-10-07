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Спорт и диета

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Как вовремя распознать риски остеопороза и сохранить прочность костей

Как вовремя распознать риски остеопороза и сохранить прочность костей

Когда речь заходит о здоровье, мы чаще думаем о сердце, сосудах или уровне сахара, но почти не вспоминаем о состоянии собственного скелета до тех пор, пока не случается что-то серьезное.

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