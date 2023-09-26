На свадьбе в Ираке при пожаре погибли 100 человек

Пожар произошел на свадебном торжестве в районе Хамдания в иракской провинции Найнава, сообщает INA.По данным местного управления здравоохранения, в результате происшествия 100 человек погибли, более 150 человек пострадали.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии