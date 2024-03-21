Роботы будут искать дефекты на энергообъектах

Инженеры-конструкторы Казанского государственного энергетического университета (КГЭУ) разработали робота, который может автономно функционировать на электроподстанциях, проверять приборы и определять неисправности на энергообъектах.
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