Военный эксперт Хатылев: На стороне ВСУ воюет множество иностранных наемников

В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования спецназначения ВВС РФ, полковник в отставке Сергей Хатылев прокомментировал сообщения СМИ о том, что на стороне ВСУ воюют в основном наемники из бывших советских республик и стран Варшавского договора.
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