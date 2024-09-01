Военный эксперт Хатылев: На стороне ВСУ воюет множество иностранных наемников

В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования спецназначения ВВС РФ, полковник в отставке Сергей Хатылев прокомментировал сообщения СМИ о том, что на стороне ВСУ воюют в основном наемники из бывших советских республик и стран Варшавского договора.