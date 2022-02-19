Российские лыжники выиграли медали во всех гонках мужской программы на Олимпиаде-2022

Представители России побывали на подиуме на всех стартах на Олимпийских играх-2022 в Пекине. В скиатлоне золото выиграл Александр Большунов, серебро – у Дениса Спицова.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх