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«Воздушный заслон»: как ПВО и дроны-перехватчики уничтожают беспилотники противника

«Воздушный заслон»: как ПВО и дроны-перехватчики уничтожают беспилотники противника

Основные события в зоне спецоперации разворачиваются сейчас в небе. Подразделения противовоздушной обороны и беспилотных систем уничтожают дроны противника по всей линии боевого соприкосновения.

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