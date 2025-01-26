В аэропорту Казани сняли временные ограничения на приём и выпуск самолётов

В международном аэропорту Казани сняли временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом утром 26 января сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артём Кореняко.
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