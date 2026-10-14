Появление ребёнка неизбежно меняет не только привычный ритм жизни, но и само восприятие дома. Комната, которая ещё вчера была гостевой или кабинетом, вдруг должна превратиться в пространство, где маленькому человеку предстоит спать, играть, учиться и взрослеть.