Сегодня около 13:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя оперативно-тактическими ракетами «Гром-2» по объектам на территории Российской Федерации, сообщает Минобороны.
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