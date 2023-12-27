За фейки против армии РФ экс-депутат Брюханова объявлена в международный розыск

Бывший муниципальный депутат Москвы от партии "Яблоко" Анастасия Брюханова, объявлена в международный розыск по обвинению в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России.
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