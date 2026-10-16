Соединенные Штаты Америки: один человек был убит в районе Западной 10-й улицы и Балтимор-авеню в центре Канзас-Сити, штат Миссури, около 19:00 (00:00 по Гринвичу, 16 октября) в результате стрельбы.
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