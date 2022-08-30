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На Кубани экс-росгвардейцу дали шесть лет колонии за смертельное ДТП

На Кубани экс-росгвардейцу дали шесть лет колонии за смертельное ДТП

КРАСНОДАР, 30 авг – РИА Новости. Гулькевичский районный суд на Кубани дал 6 лет колонии общего режима бывшему сотруднику Росгвардии Александру Кошелеву за ДТП, в котором погиб ребенок, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

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