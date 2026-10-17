Российские военные уничтожили группировку ВСУ численностью около двух тысяч в «котле» под Харьковом. Об этом глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину на совещании во вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск, его процитировала пресс-служба Кремля.