Российские военные уничтожили группировку ВСУ численностью около двух тысяч в «котле» под Харьковом. Об этом глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину на совещании во вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск, его процитировала пресс-служба Кремля.
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