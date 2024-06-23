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Минобороны заявило о причастности США к ракетному удару по Севастополю

Минобороны заявило о причастности США к ракетному удару по Севастополю

ИЗВЕСТИЯ Ответственность за преднамеренный ракетный удар по мирным жителям Севастополя несёт прежде всего Вашингтон, поставивший данное оружие на Украину, а также киевский режим, с территории которого этот удар был нанесен, заявили в Минобороны России.

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