Минобороны заявило о причастности США к ракетному удару по Севастополю

ИЗВЕСТИЯ Ответственность за преднамеренный ракетный удар по мирным жителям Севастополя несёт прежде всего Вашингтон, поставивший данное оружие на Украину, а также киевский режим, с территории которого этот удар был нанесен, заявили в Минобороны России.
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