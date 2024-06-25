Юрист Соловьёв: Ассанж превратился в символ свободной журналистики

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с RT заявил, что Ассанж уже давно превратился из простого обвиняемого, преследуемого США, в символ свободной журналистики.
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