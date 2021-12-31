Газета.ru

6 119 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Щербаков
    Одна трепотня, воровство и никаких сдвигов.Рогозин ожидает "...
  • Ed Red
    Видать новая жена бабла истребовала на прокормСуд зарегистриров...
  • Vladimir Lenkov
    Что за нелепая возня с пиратами? Уничтожили и забыли. На торговых судах тоже можно обучить несколько человек пользова...Российские экспер...

Врач оценил вред съеденной в Новый год бумажки с желанием

Врач оценил вред съеденной в Новый год бумажки с желанием

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, что Съеденная под бой курантов бумажка с новогодним желанием вреда здоровью не нанесет.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх