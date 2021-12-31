Врач оценил вред съеденной в Новый год бумажки с желанием

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, что Съеденная под бой курантов бумажка с новогодним желанием вреда здоровью не нанесет.
Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, что Съеденная под бой курантов бумажка с новогодним желанием вреда здоровью не нанесет.
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