Госдеп одобрил возможную продажу Марокко ракет для ПЗРК Stinger на $825 млн

ВАШИНГТОН, 16 апреля. /ТАСС/. Госдепартамент одобрил потенциальную продажу Марокко ракет для комплексов Stinger на $825 млн Об этом сообщило во вторник Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.
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