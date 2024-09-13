Алаудинов: солдаты ВСУ хотят убежать из Курской области

Пленные боевики ВСУ заявили о том, что хотят убежать из Курской области. Об этом проинформировал командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов, уточнив о дезорганизации и панике среди украинских солдат, столкнувшихся с недостатком продовольствия и воды.
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