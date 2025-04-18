Колунов: Жарка шашлыков на балконе может обернуться штрафом до 400 тысяч рублей

Майские праздники, приход весеннего сезона у многих связан с шашлыками и отдыхом на даче. А что делать тем, кто живет в России? Иногда находятся те, кто прямо в квартире жарят мясо, несмотря на то, что запрещено это действие.
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