Гимнастки "Небесной грации" представили более 40 номеров к 80-летию Победы

Более сорока ярких и трогательных номеров посвятили гимнастки Великой Победе и героям того времени. На заключительном концерте турнира для партнеров Международной Ассоциации клубов "Небесная грация" прошли премьеры постановок, которые в следующем году войдут в программу фестиваля "Алина".