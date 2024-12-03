Гимнастки "Небесной грации" представили более 40 номеров к 80-летию Победы

Более сорока ярких и трогательных номеров посвятили гимнастки Великой Победе и героям того времени. На заключительном концерте турнира для партнеров Международной Ассоциации клубов "Небесная грация" прошли премьеры постановок, которые в следующем году войдут в программу фестиваля "Алина".
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