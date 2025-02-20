Юрист дал советы по подготовке к разделу имущества при разводе

Вопрос раздела имущества между супругами при расторжении брака волнует многих. Среди имущественных споров это один из основных максимально некомфортных для сторон, отметил управляющий партнер консалтинговой компании «Дубинин & партнеры», член Ассоциации юристов России Олег Дубинин.