Уход западных игроков не привел к кардинальным переменам на рынке горно-обогатительного и металлургического оборудования

﻿﻿Уход западных игроков не привел к принципиальным изменениям на рынке горно-обогатительного и металлургического оборудования Обогатительная фабрика Александринского ГОКа (входит в РМК) оснащена флотационными машинами НПО РИВС Около пяти триллионов рублей к 2030 году — такова общая стоимость планируемых к реализации и уже реализуемых проектов по добыче полезных ископаемых из недр России (за исключением нефти и газа).