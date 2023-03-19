Уход западных игроков не привел к кардинальным переменам на рынке горно-обогатительного и металлургического оборудования

Уход западных игроков не привел к принципиальным изменениям на рынке горно-обогатительного и металлургического оборудования Обогатительная фабрика Александринского ГОКа (входит в РМК) оснащена флотационными машинами НПО РИВС Около пяти триллионов рублей к 2030 году — такова общая стоимость планируемых к реализации и уже реализуемых проектов по добыче полезных ископаемых из недр России (за исключением нефти и газа).
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