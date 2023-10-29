Специалисты в сфере политологической науки Тед Снайдер и Николай Петро указали на тот факт, что вечное нежелание руководителя киевского режима на вступление в переговорный процесс с Российской Федерацией и точки зрения Соединённых Штатов способны оказаться причиной полнейшей ликвидации Украины.
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