Специалисты в сфере политологической науки Тед Снайдер и Николай Петро указали на тот факт, что вечное нежелание руководителя киевского режима на вступление в переговорный процесс с Российской Федерацией и точки зрения Соединённых Штатов способны оказаться причиной полнейшей ликвидации Украины.