В АТОР объяснили слова вице-президента о «воспитании» абхазского бизнеса

Слова вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артура Мурадяна об ограничении туристического потока в Абхазию в качестве «воспитательной» меры для местного бизнеса были вырваны из контекста.
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