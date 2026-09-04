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Культурология.рф

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Живопись: Почему художница, которая стояла у истоков русского авангарда, осталась в тени своих учеников: Феномен Елизаветы Званцевой

Живопись: Почему художница, которая стояла у истоков русского авангарда, осталась в тени своих учеников: Феномен Елизаветы Званцевой

Несмотря на огромный вклад, который художественная школа Елизаветы Званцевой внесла в формирование русского модернизма и авангарда на рубеже XX века, сегодня ее основательница известна лишь узкому кругу ценителей искусства.

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