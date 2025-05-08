НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

174 подписчика

Шунин о посещении церемонии «Золотого мяча»: «Вижу на сцене лучших футболистов мира и задаю себе вопрос: «А почему я не среди них?»

Шунин о посещении церемонии «Золотого мяча»: «Вижу на сцене лучших футболистов мира и задаю себе вопрос: «А почему я не среди них?»

«Я – максималист. Кажется, выжал из себя все, что мог. Представим, тренер говорит сделать что-то десять раз.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх