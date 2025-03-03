Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Американцам нужно думать о проблемах США, а не беспокоиться о Путине — Трамп

Американцам нужно думать о проблемах США, а не беспокоиться о Путине — Трамп

Жителям Соединенных Штатов нужно меньше беспокоиться о президенте России Владимире Путине, а больше задумываться над внутренними проблемами собственной страны.

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Комментарии
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Александр Симаков
Ну вот всё и встало на свои места. Визитом Зеленского Трампу указали, что нужно заниматься внутренними делами США и не лезть туда, где большие дяди делают большую политику.
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23 час.
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