Президент США Дональд Трамп рассмешил Конгресс словами о мышах-трансгендерах*.Во время выступления он похвалил главу ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илона Маска за экономию налогоплательщикам миллионов долларов.
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