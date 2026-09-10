Европейский аналог Starlink подорожал в 1,5 раза: Урсула «замахнулась» на космос

Урсула фон дер Ляйен решила замахнуться на космос. Она объявила об ускорении создания европейской спутниковой группировки IRIS Square.
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