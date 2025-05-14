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Аграновский: слова Зеленского о переговорах должны комментировать психиатры

Аграновский: слова Зеленского о переговорах должны комментировать психиатры

Заявления и поведение Зеленского могут объяснить политологи и психиатры. Об этом aif.ru заявил юрист Дмитрий Аграновский, комментируя слова украинского политика о том, что на него не распространяется указ о запрете переговоров с Россией.

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