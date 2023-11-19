В Петербурге мигрант попал в реанимацию со стройки детского сада

Рабочий нёс фасовочную плитку, поскользнулся и неудачно упал. В субботу днём в дежурную часть поступило сообщение о том, что на территории стройки на улице Лидии Зверевой, 5/1 с третьего этажа упал мужчина.
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