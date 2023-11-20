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«Реал» и Анчелотти приближаются к продлению контракта. Карло хочет остаться, несмотря на предложение от Бразилии

«Реал» и Анчелотти приближаются к продлению контракта. Карло хочет остаться, несмотря на предложение от Бразилии

Как передает Bernabeu Digital со ссылкой на журналиста Рамона Альвареса де Мона, стороны продвигаются к тому, чтобы подписать новый договор.

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