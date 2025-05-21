Медведев пошутил о «салфетке Макрона» во время речи об Украине

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев с иронией прокомментировал видеозапись, на которой канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер едут вместе в поезде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии