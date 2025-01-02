Не нужно давать кофе: нарколог назвала правильные способы помочь при отравлении алкоголем Нарколог Касперович посоветовала открыть окно и обеспечить доступ свежего воздуха отравившемуся алкоголем человеку.
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