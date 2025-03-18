Госдума обвинила правительство в неисполнении поручения Путина по животным

По словам спикера ГД Володина, «необходимо понимать позицию кабмина по проекту о защите граждан от нападений бездомных животных»Правительство не исполняет поручения президента России Владимира Путина в части обращения с животными, в том числе безнадзорными, говорится в проекте обращения Госдумы к премьер-министру Михаилу Мишустину.