Врач Ворожбит объяснила, что будет, если долго не выходить на улицу

В плохую погоду встречи с друзьями все чаще переносятся с улицы в помещения — дом или кафе, ведь прогулки на холоде не приносят никакого удовольствия, тем более если на улице не просто «минус», а еще и сильный ветер и снегопад.
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