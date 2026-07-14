«Не успел — сиди дома»: история человека, который довёл пунктуальность до крайности

Пунктуальность — качество, которое одни считают добродетелью, а другие — навязчивой идеей. Но что, если довести её до абсолютного предела? Герой этой истории пошёл дальше всех: для него опоздание — не просто неприятность, а стопроцентный повод отменить все планы.