Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Румыны: "Пусть Россия заберёт всех цыган себе. Создаст им автономию. Мы заплатим"

Румыны: "Пусть Россия заберёт всех цыган себе. Создаст им автономию. Мы заплатим"

На фото - румынские цыгане. И второе это тоже: Вы видите отличие их от наших цыган? От тех, которые в очередной раз легко пошли на убийство, нанеся 4 смертельных удара ножом 40-летней женщине, водителю такси Елене Сарафановой, в челябинском Коркино.

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Комментарии
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MS
Mikhail Stepanov
Чем интересно румыны заплатят?! А потом - нахрена России нужны цыгане? Своих девать некуда!
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