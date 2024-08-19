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  • Наталья
    Ну и зачем об этом рассказывать? Взяли и расстреляли по-тихому.Взят в плен боеви...
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Первая видеохроника снятая жителем Суджи.

Житель Суджи, уже находясь в окружении врагов, смог пройти 60 км, чтобы спасти родную мать, и выжил. Невероятная история мужества из Курска (и не менее невероятные кадры)Жители Курской области по-разному переживают происходящее на их земле бедствие, но в основном, как показали многие эпизоды, стойко и мужественно.

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