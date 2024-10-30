Ученые разработали идеальный утренний распорядок, и я решила его протестировать

Честно говоря, утро для меня всегда было самым нелюбимым временем. Пока все нормальные люди с радостной улыбкой готовят вкусный завтрак или делают зарядку, я, с трудом продрав глаза, запихиваю в себя йогурт, запиваю его огромной кружкой кофе и, злобно рыча, несусь на работу.