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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Арсен Венгер: «Манчестер Сити» провел невероятный прошлый сезон. Доминирующая команда как внутри страны, так и в Европе»

В прошлом сезоне «горожане» выиграли три титула – АПЛ, Лигу чемпионов и Кубок Англии. Арсен Венгер посетил тренировочную базу «Манчестер Сити» и вручил Эрлингу Холанду, Кевину Де Брюйне, Бернарду Силве и Джону Стоунзу награды FIFA FIFPRO Men’s World 11.

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