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«Наполи» выиграл 17 из 18 последних матчей Серии А с общим счетом 44:11. Уступил только «Интеру»

«Наполи» выиграл 17 из 18 последних матчей Серии А с общим счетом 44:11. Уступил только «Интеру»

«Наполи» одержал в Серии А шестую победу подряд, разгромив «Кремонезе» (3:0). За последние 18 матчей в чемпионате команда Лучано Спаллетти выиграла 17 раз, общий счет в этих матчах – 44:11.

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